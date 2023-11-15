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Выплата отложена на четыре года: компенсаций по советским вкладам перенесена на 2026-й

Выплата отложена на четыре года: компенсаций по советским вкладам перенесена на 2026-й

Выплата отложена на четыре года: компенсаций по советским вкладам перенесена на 2026-й Ирэн ОрлонскаяГосударственная Дума официально объявила о переносе полной компенсации советских вкладов до января 2027 года.

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