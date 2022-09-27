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По следам трагедии в Ижевске: не пора ли навести порядок в клане психиатров?

По следам трагедии в Ижевске: не пора ли навести порядок в клане психиатров?

Известный российский теле- и радиоведущий Сергей Михайлов (Стиллавин) прокомментировал жуткое нападение на школу в Ижевске.

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