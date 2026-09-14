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Разгневанные жители деревни связали инженера из-за плохого 5G-интернета

Разгневанные жители деревни связали инженера из-за плохого 5G-интернета

РЕН ТВ Жители деревни в индийском штате Уттар-Прадеш связали инженера из компании-провайдера в связи с плохим 5G-интернетом.

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