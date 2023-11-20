В Уссурийске пройдут обучающие семинары в рамках Школы управдома

В Уссурийске вновь пройдет цикл обучающих семинаров в рамках проекта "Школа управдома" (0+). Жители Уссурийска, представляющие ТСЖ, ТОС и все заинтересованные в процветании своего многоквартирного дома могут посетить бесплатные семинары с участием экспертов в области ЖКХ, сообщает ИА UssurMedia.
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