14 человек, которым работа таких приключений подкидывает, что за это неплохо бы и премию выписать

На работе, помимо самой работы, происходит куча всего: то коллега в тарелку заглядывает, то подруга по знакомству пытается пролезть в ту же компанию, что и вы, а иногда и работа даже не ваша, а мужа, но нервишки она и вам треплет.
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