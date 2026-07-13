Обычная ходьба доступна большинству людей. Однако будет ли какой-то эффект, если ходить даже понемногу, но каждый день? фото: iStockphoto/AnnaZhukЕсли у вас нет времени на фитнес-зал, врачи советуют хотя бы гулять пешком по вечерам.