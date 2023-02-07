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Энергетики устраняют последствия ураганного ветра на Черноморском побережье

Энергетики устраняют последствия ураганного ветра на Черноморском побережье

В пригороде Новороссийска и Анапы энергетики "Россети Кубань" занимаются устранением последствий ураганного ветра.

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