Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФАС выдала предупреждения 10 компаниям за повышение цен на бензин и дизель

ФАС выдала предупреждения 10 компаниям за повышение цен на бензин и дизель

Федеральная антимонопольная служба инициировала предупредительные меры в отношении более десяти компаний, занимающихся розничной продажей топлива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
уж много лет заправляюсь на роснефти - и бензин хороший и всегда в наличие и цены боле-менее стабильные ..
Ответить
1 м.
Александр Конкин
Вот интересно, а кому &#39;жарко или холодно&#39; от этих предупреждений? Кстати, обратите внимание, Мск и регион не упоминаются, а какова цена в Нефте магистрали, например или ГЛукойле? Только полное изъятие маржи (сверхприбыли) в доход Государства, может реально ударить спекулянтов по рукам! Остальное &#39;мёртвому припарки&#39;.
Ответить
4 н.