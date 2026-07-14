Федеральная антимонопольная служба инициировала предупредительные меры в отношении более десяти компаний, занимающихся розничной продажей топлива.
ФАС выдала предупреждения 10 компаниям за повышение цен на бензин и дизель
Комментарии
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Ингерман Ланская
уж много лет заправляюсь на роснефти - и бензин хороший и всегда в наличие и цены боле-менее стабильные ..
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1 м.
Александр Конкин
Вот интересно, а кому 'жарко или холодно' от этих предупреждений? Кстати, обратите внимание, Мск и регион не упоминаются, а какова цена в Нефте магистрали, например или ГЛукойле? Только полное изъятие маржи (сверхприбыли) в доход Государства, может реально ударить спекулянтов по рукам! Остальное 'мёртвому припарки'.
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4 н.
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