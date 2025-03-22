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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Акользин о Кубке Гагарина: «СКА готов к любому сопернику. Без разницы, против кого играть – все команды очень сильные»

Команда на данный момент находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции. «Самое главное, что мы попали в плей-офф.

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