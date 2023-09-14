Нытики - это беда русского народа. Нас так и зовут кавказцы и азиаты - ноев ковчег. Постоянно кто-то виноват в наших бедах.
Нытьё и капитализм
Комментарии
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В
Василий
Чудной ты, попробуй ка собрать 4 урожая средь бескрайних заснеженных полей.
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47 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Как вообще можно сравнивать пожизненное рабство в совке с современной жизнью? В совке хорошо жилось только партноменклатуре и чиновникам высшего звена, особенно из системы распределения. Эти скоты 70 лет глумились на народом, имели народ во все отверстия в извращенном виде.
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28 мин.
Дмитрий Бакланов
А сейчас есть разница? Только в уровне достатка, пожалуй. По прежнему ворье и чиновники живут лучше, только теперь намного лучше, чем раньше. Разница в уровнях доходов увеличилась.
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23 мин.
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