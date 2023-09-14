Нытьё и капитализм

ГМ

Георгий Михалев

Как вообще можно сравнивать пожизненное рабство в совке с современной жизнью? В совке хорошо жилось только партноменклатуре и чиновникам высшего звена, особенно из системы распределения. Эти скоты 70 лет глумились на народом, имели народ во все отверстия в извращенном виде.