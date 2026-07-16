Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В облцентре состоятся пожарные учения в «Юбилейном»

В облцентре состоятся пожарные учения в «Юбилейном»

В МЧС уточнили, что именно предстоит сделать в крупнейшем спортивном объекте Смоленска Завтра в 10:00 во Дворце спорта «Юбилейный» на улице Черняховского, 29 в Смоленске стартуют пожарно-тактические учения.

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