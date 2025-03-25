Как отличить фальшивку от подлинника: долларовые банкноты старого образца 2009 года под призмой проверки – как самостоятельно определить Ольга БезродняяДоллары, выпущенные до 2009 года, называют «старыми» и к ним появились претензии, но они имеют свою систему защиты от подделок, хотя банкноты, выпущенные после этого года, обладают дополнительными степенями защиты.