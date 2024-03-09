Миллиардер Сакс: Восстановление отношений США и России предотвратит мировую войну

Леонтий Букштейн

Это к вопросу о международном сотрудничестве, соблюдении - взаимном соблюдении!!!- безопасности и прочих прекрасных вещах. Ведь в "мирное" время будет даже амерам некомфортно душить конкурентов, придумывать им кары или что-то похожее, взрывать международные газопроводы и прочая. и прочая. А так всё хорошо: есть самодельные санкции, есть военный конфликт, спрограммированный в Америке и всё тому подобное. Главное качество деятелей на Потомаке - их хитро*опость. И такие они во всем. Этому учиться у них противно, но по необходимости всё же нужно.