Экс-депутат Рады призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу

Экс-депутат Рады Царев сообщил о проведении Украиной архисложной военной реформы Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью телеканалу «Царьград» призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу.
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