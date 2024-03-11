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Орбан: Трамп обещал не выделять деньги Украине в случае победы на выборах

Орбан: Трамп обещал не выделять деньги Украине в случае победы на выборах

Как рассказал в интервью телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае переизбрания не будет продолжать финансирование Украины, и добавил, что европейские страны без Вашингтона также не смогут выделать средства на поддержку киевского режима, вследствие чего конфликт завершится.

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