Как рассказал в интервью телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае переизбрания не будет продолжать финансирование Украины, и добавил, что европейские страны без Вашингтона также не смогут выделать средства на поддержку киевского режима, вследствие чего конфликт завершится.