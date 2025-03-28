ФСБ раскрыла украинского вербовщика: шпионил под прикрытием RAND Corporation*

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала запись телефонного разговора, где сотрудник украинских спецслужб под прикрытием американской организации RAND Corporation* пытался вербовать информатора для сбора секретных данных.
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