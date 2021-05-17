С юбилеем труженицу тыла из Уссурийска поздравил президент России

С юбилеем труженицу тыла из Уссурийска поздравил президент России

Труженица тыла Елена Николаевна Кириенко отметила 95-летний юбилей. В честь дня рождения жительница Уссурийска получила поздравительные письма от президента РФ Владимира Путина, губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.

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