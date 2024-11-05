Вучич раскрыл, какое предложение Трамп может сделать Москве и Киеву

БЕЛГРАД, 5 ноября, ФедералПресс. Дональд Трамп может предложить Москве и Киеву перемирие на период с католического до православного Рождества, что, по его мнению, могло бы стать важным шагом к урегулированию конфликта.
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