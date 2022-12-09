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Магомед Анкалаев и Ян Блахович провели дуэль взглядов перед UFC 282

Магомед Анкалаев и Ян Блахович провели дуэль взглядов перед UFC 282

В Лас-Вегасе состоялись битвы взглядов участников предстоящего турнира UFC 282. Главным событием вечера 11 декабря станет бой за вакантный титул в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

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