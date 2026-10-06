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Царьград

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МЧС сообщило о ДТП в Ивановской области с участием грузовика и авто

МЧС сообщило о ДТП в Ивановской области с участием грузовика и авто

В Ивановской области рядом с деревней Увальево столкнулись грузовик MAN и три легковых авто, включая Nissan, Daihatsu и "Ладу Калина".

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