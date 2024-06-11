Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ходе СВО уже погибло более 200 моряков из Севастополя

В ходе СВО уже погибло более 200 моряков из Севастополя

В Севастополе ко Дню ВМФ готовят Книгу памяти погибших в СВО моряков-черноморцев. Это будет первое издание, увековечивающее имена погибших и обстоятельства гибели, сообщил в рамках фестиваля «Великое русское слово» директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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