Удары по грузовым судам Украины продолжаются, атакован порт Николаева Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре У.
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Удары по грузовым судам Украины продолжаются, атакован порт Николаева Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре У.
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