В Токио заинтересованы не в окончании СВО, а в эскалации военных действий После вручения Президенту Российской Федерации Владимиру Путину верительной грамоты теперь уже официально чрезвычайный и полномочный посол японского государства в России Акира Муто сделал заявление о том, что после окончания специальной военной операции на территории бывшей УССР будут возобновлены японо-российские переговоры о заключении между двумя государствами «мирного договора».