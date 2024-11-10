Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Посол Японии в России Муто-сан не читал Конституцию РФ?

Посол Японии в России Муто-сан не читал Конституцию РФ?

В Токио заинтересованы не в окончании СВО, а в эскалации военных действий После вручения Президенту Российской Федерации Владимиру Путину верительной грамоты теперь уже официально чрезвычайный и полномочный посол японского государства в России Акира Муто сделал заявление о том, что после окончания специальной военной операции на территории бывшей УССР будут возобновлены японо-российские переговоры о заключении между двумя государствами «мирного договора».

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
В XIX веке был у России мирный договор с Индией - английской колонией? Зачем в XXI нужен договор с Японией - американской колонией?
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15 час.
Александр Смолянинов
Если нет мирного договора следует руководствоваться актом о безоговорочной капитуляции Японии от 02.09.1945 г.
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12 час.

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