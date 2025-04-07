Ретрокалендарь: от боёв за Вену до Кёнигсбергской области в составе РСФСР

125 лет назад родилась народная артистка СССР Елена Гоголева. Легендарная актриса выходила на сцену Малого театра в течение 75 лет!7 апреля 1913 года родился маршал Георгий Передельский, военачальник в период Великой Отечественной войны, командующий ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск СССР.