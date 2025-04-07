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Настроение ТВ

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Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Зачем до сих пор пишут о мошенниках 🤬🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Джуна Давиташвили
  • Людмила Лепаева
    Ни на сколько,только обещают,чтобы успокоить людей,что о них заботится властьНа сколько подним...
  • Рустик Рыксиев
    Один из любимых фильмов!"Обыкновенное чудо"

Ретрокалендарь: от боёв за Вену до Кёнигсбергской области в составе РСФСР

Ретрокалендарь: от боёв за Вену до Кёнигсбергской области в составе РСФСР

125 лет назад родилась народная артистка СССР Елена Гоголева. Легендарная актриса выходила на сцену Малого театра в течение 75 лет!7 апреля 1913 года родился маршал Георгий Передельский, военачальник в период Великой Отечественной войны, командующий ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск СССР.

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