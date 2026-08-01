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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ходар третий раз вышел в полуфинал ATP и дебютирует в топ-20

19-летний Рафаэль Ходар вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Вашингтоне. Он обыграл 15-ю ракетку мира Лоренцо Музетти – 1:6, 6:1, 6:4.

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