Обвиняемых в истязании и убийстве 10-летней девочки супругов отправили в СИЗО в Новосибирске

По ходатайству следствия за решёткой муж и жена Голдины проведут по два месяца.Новосибирский районный суд в четверг, 20 июня, избрал меру пресечения супругам Олегу и Анне Голдиным, обвиняемым в истязании и убийстве малолетней девочки в посёлке Каменка.
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