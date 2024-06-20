Обвиняемых в истязании и убийстве 10-летней девочки супругов отправили в СИЗО в Новосибирске

По ходатайству следствия за решёткой муж и жена Голдины проведут по два месяца.Новосибирский районный суд в четверг, 20 июня, избрал меру пресечения супругам Олегу и Анне Голдиным, обвиняемым в истязании и убийстве малолетней девочки в посёлке Каменка.