Новый массированный налёт на Севастополь: Решается судьба «зерновой сделки»

Борис Леонтьев

Просто украинское зерно скоро скоро закончиться, прошлогоднее уже Запад почти вывез в свои закрома и удачно им спекулирует, а с урожаем этого года проблем хватает - на минных полях и по окопам много не соберёшь. Ну а как только зерно закончится, то и смысла в зерновой сделке не будет. Тогда можно будет громко хлопнуть дверью и из неё выйти.