Севастополь минувшей ночью и воскресным утром подвергся новой массированной атаке беспилотников – как воздушных, так и морских.
Новый массированный налёт на Севастополь: Решается судьба «зерновой сделки»
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Пока не будут реализованы договорённости со снятия санкций с российских операторов и Росбанка.
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8 час.
Борис Леонтьев
Просто украинское зерно скоро скоро закончиться, прошлогоднее уже Запад почти вывез в свои закрома и удачно им спекулирует, а с урожаем этого года проблем хватает - на минных полях и по окопам много не соберёшь. Ну а как только зерно закончится, то и смысла в зерновой сделке не будет. Тогда можно будет громко хлопнуть дверью и из неё выйти.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Что-то соберут, примерно 45-50% от обычного урожая. Я куда его складывать, как хранить? Кроме кормового зерна у них есть кукуруза и другие кормовые культуры злаковых с Западной Украины. Ж/д транспорт не справится с перевозками по объёму в Польшу и далее.
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6 час.
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