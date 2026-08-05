📖В Симферополе открылась школьная ярмарка Родители и ученики могут приобрести форму, канцелярию, рюкзаки и другие товары к новому учебному году.
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📖В Симферополе открылась школьная ярмарка Родители и ученики могут приобрести форму, канцелярию, рюкзаки и другие товары к новому учебному году.