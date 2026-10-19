Камила Валиева и Этери Георгиевна пока не дали комментариев относительно новых событий. Однако поклонники 20-летней фигуристки с оптимизмом ждут их возвращения на международную арену, надеясь на продолжение успехов в фигурном катании.
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