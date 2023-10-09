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Сбежавший Галкин* сделал заявление о третьем гражданстве и отправке на фронт

Сбежавший Галкин* сделал заявление о третьем гражданстве и отправке на фронт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА  "Мы в эти горестные для Израиля дни остаемся здесь, и даже не рассматривали возможности куда-то уехать, – заверил иноагент.

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Комментарии
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Любовь Палтусова
К стати хороший сюжет для юмора
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22 час.
Гоша Веверсис
надо в России всех евреев проверить на лояльность к государству российскому ,особенно лицедеев и чинуш .
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21 час.
Ленский Игорь
Галка пох петух
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16 час.

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