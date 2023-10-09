Сбежавший Галкин* сделал заявление о третьем гражданстве и отправке на фронт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА "Мы в эти горестные для Израиля дни остаемся здесь, и даже не рассматривали возможности куда-то уехать, – заверил иноагент.
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