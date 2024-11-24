ВС России взяли под контроль половину села Белогорье в Запорожской области Российские войска стремительно действуют в последнее время на Донбассе, но успехи имеются и на других направлениях.
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ВС России взяли под контроль половину села Белогорье в Запорожской области Российские войска стремительно действуют в последнее время на Донбассе, но успехи имеются и на других направлениях.
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