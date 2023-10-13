«Поймала с поличным»: Анисина застукала Джигурду с любовницей

В звездной семье разгорелся очередной скандал. Никита Джигурда снова поругался с Мариной Анисиной Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressВ СМИ попала информацию о том, что Марина Анисина столкнулась с очередным предательством Никиты Джигурды.