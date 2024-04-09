Сокуров обвинил в плагиате режиссера фильма «Во сне ты горько плакал»

Известный режиссер Александр Сокуров в интервью NEWS.ru прямо обвинил Николая Солодникова, создателя фильма “Во сне ты горько плакал”, утверждая, что тот скопировал название одноименного рассказа Юрия Казакова.
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