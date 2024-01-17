Медведев указал опасность Украины для её граждан

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил о том, что существование Украины является смертельно опасно для ее граждан независимо от политической системы в стране.
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