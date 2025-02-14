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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дина Аверина – Дмитрию Соловьеву: «Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком. Люблю тебя »

«Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком Люблю тебя », – написала гимнастка в соцсети, отметив Соловьева.

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