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Контрафронт

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Колумбия: Луис Карлос Оларте, бывший мэр Кахибио в департаменте Каука, был ранен после того, как...

Колумбия: Луис Карлос Оларте, бывший мэр Кахибио в департаменте Каука, был ранен после того, как вооруженные мотоциклисты открыли огонь на улице Виа Панамерикана недалеко от сектора Эль-Тунель во второй половине дня 24 августа.

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