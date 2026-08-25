Колумбия: Луис Карлос Оларте, бывший мэр Кахибио в департаменте Каука, был ранен после того, как вооруженные мотоциклисты открыли огонь на улице Виа Панамерикана недалеко от сектора Эль-Тунель во второй половине дня 24 августа.
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