Колумбия: Луис Карлос Оларте, бывший мэр Кахибио в департаменте Каука, был ранен после того, как вооруженные мотоциклисты открыли огонь на улице Виа Панамерикана недалеко от сектора Эль-Тунель во второй половине дня 24 августа.