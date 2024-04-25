Школьница из Куркина взяла серебро на первенстве Москвы по горным лыжам

Две серебряные медали на прошедшем на базе спорткомплекса в Ново-Переделкине первенстве Москвы по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» завоевала спортсменка Московской горнолыжной академии девятиклассница школы №1387 Анна Александрова из Куркина.