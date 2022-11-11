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"Люди очень ждали": в Госдуме дали новый ответ по индексации пенсий

"Люди очень ждали": в Госдуме дали новый ответ по индексации пенсий

Появилось новое решение по индексации пенсий в России. Группа депутатов и сенаторов уже подготовила к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение пенсионных выплат для некоторых пожилых граждан, о чем рассказал в своем Telegram-канале (18+) глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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