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SPLETNIK

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Жена Алека Болдуина раскрыла секрет стройной фигуры после рождения семерых детей

Жена Алека Болдуина раскрыла секрет стройной фигуры после рождения семерых детей

Жена 68-летнего голливудского актёра Алека Болдуина, 42-летняя Хилария Болдуин, раскрыла секрет своей стройной фигуры после рождения семерых детей.

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