Проблема ЛДПР при Слуцком: ценность политика для системы не в том, чтобы умело поддакивать президенту

МОСКВА (ИА Реалист). Проблема ЛДПР при Леониде Слуцком заключается в том, что там очень неверно поняли завет основателя и покойного лидера Владимира Жириновского быть ультра-популистской партией, то есть использовать для движения энергию политических запросов, пишет политолог Сергей Старовойтов в своем телеграм-канале.