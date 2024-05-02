В России могут сделать обязательным триколор на номерах машин

Флаг России может стать обязательным атрибутом номерных знаков машин в нашей стране. Такие поправки в соответствующий ГОСТ разработал научный центр безопасности дорожного движения МВД, пишет «Коммерсант».
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