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Газета «Культура»

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В Йошкар-Оле объявили победителей Третьего кинофестиваля «И Краткая»

В Республике Марий Эл завершился Третий Йошкар-Олинский кинофестиваль «И Краткая». Четыре дня, с 27 по 30 августа, в столице региона проходили показы, встречи и мастер-классы, объединившие профессионалов кино, начинающих авторов и зрителей.

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