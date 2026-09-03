В Йошкар-Оле объявили победителей Третьего кинофестиваля «И Краткая»

В Республике Марий Эл завершился Третий Йошкар-Олинский кинофестиваль «И Краткая». Четыре дня, с 27 по 30 августа, в столице региона проходили показы, встречи и мастер-классы, объединившие профессионалов кино, начинающих авторов и зрителей.