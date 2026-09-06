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Царьград

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Прокуратура проверит обстоятельства гибели альпинистов в Безенги

Прокуратура проверит обстоятельства гибели альпинистов в Безенги

Прокуратура Кабардино-Балкарии инициировала проверку после гибели альпинистов в ущелье Безенги. Лавина с горы Мижирги подмяла группу из 15 человек, 2 погибли, 3 пострадали.

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