Немецкое издание: Германия ещё в прошлом году прорабатывала вариант с передачей Украине танков Leopard 2A5

Германия прорабатывала вариант поставки немецких танков Leopard 2 Украине еще в прошлом году, подсчитав количество танков, которые могли бы отправиться на вооружение ВСУ.
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