Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

275 подписчиков

Пластический хирург Даниил Карпюк назвал три метода подтяжки лица и объяснил, кому они подходят

Пластический хирург Даниил Карпюк назвал три метода подтяжки лица и объяснил, кому они подходят

MACS, SMAS-лифтинг и эндоскопический фейслифтинг применяются для разных типов возрастных изменений. Пластический хирург Даниил Карпюк рассказал, чем отличаются эти методы и в каких случаях каждый из них может быть оптимальным.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым