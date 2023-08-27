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Руне о том, что его поставили на Корт №5: «Есть два супервайзера ATP, которые всегда дают мне самые плохие корты»

Вчера он выложил карту территории турнира, чтобы болельщики могли его найти. «Есть два супервайзера ATP, которые всегда дают мне самые плохие корты.

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