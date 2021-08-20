Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с мая

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре текущего года на лондонской бирже ICE опустилась на 2,23% и остановилась на отметке в 64,97 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 00:02 по московскому времени.