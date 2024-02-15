Топ-10 лучших бань Новосибирска

Люди, которые заботятся о себе и предпочитают проводить время с пользой, выбирают в качестве досуга баню и правильно делают! Ее чудодейственный эффект испытывают на себе многие звезды: Анастасия Волочкова, Ксения Собчак, Тарзан, Наташа Королева и другие.
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