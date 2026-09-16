«Такая жуть»: Дзюник раскритиковал образ Савичевой

Юлия Савичева сменила амплуа — из лирической поп-певицы она превратилась в рокершу с экстрим-вокалом.
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