Рязанские коммунальные службы получают технику

В Рязани идет пополнение парка коммунальной техники. Как рассказал глава администрации город Борис Ясинский, уже получены следующие автомобили: РМПТС – грузовик с краново-манипуляторной установкой и сертифицированной люлькой, грузовой фургон «Соболь», автомобиль с вакуумной установкой и экскаватор; Управление по делам территорий – два трактора с щёткой, отвалом, пескоразбрасывателем и косилкой, для использования зимой и летом; аварийно-ремонтная служба Рязани – один трактор и дорожную машину с навесным оборудованием: фронтальным погрузчиком и челюстным ковшом.